20 ottobre 2018- 14:09 Manovra: Carfagna, governo come pugile suonato, Conte getti spugna

Roma. 20 ott. (AdnKronos) - "La surreale rissa di governo paralizza il Paese, ne scredita pesantemente la reputazione e getta nel cestino i sacrifici fatti dagli italiani in questi anni. Sono inadeguati e pericolosi". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota."La conflittualità all'interno di una maggioranza variegata è fisiologica, ma uno spettacolo così indecente è inaccettabile: tra dirette Facebook, denunce in procura, manine e verbali falsificati... Ogni giorno - rimarca l'azzurra - stiamo bruciando in maggiori interessi sul debito decine di miliardi che avremmo potuto investire in opere pubbliche o riduzione delle tasse, e questo soltanto perché i leader dei due partiti di maggioranza pretendono l'uno dall'altro un atto di sottomissione, badando solo ai sondaggi di partito. Che altro dobbiamo aspettare prima che il premier Giuseppe Conte, arbitro inascoltato di questa partita, getti la spugna? Sul ring, quando due pugili appaiono suonati al punto di non sentire più il gong, è questo che si deve fare", conclude.