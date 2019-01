18 gennaio 2019- 16:37 Manovra: Casaleggio, 'reddito risultato storico, ora Italia al passo con Ue'

Roma, 18 gen. (AdnKronos)(di Ileana Sciarra) - Il via libera del governo al reddito di cittadinanza "è un risultato storico non solo per il Movimento 5 stelle, ma per il Paese intero che si mette al passo con l’Europa. Ma mi riempie di orgoglio anche per un altro motivo: è l’esempio che il modello di democrazia partecipativa che proponiamo funziona". Lo dice all'Adnkronos Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau.