12 novembre 2018- 13:06 **Manovra: Casalino chiarisce, incontro informale Conte-Salvini-Giorgetti**

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Non c'è stato nessun vertice, non era previsto, c'è stato un fraintendimento. C'è stato solo un incontro informale e rapido tra Conte, Salvini e Giorgetti". Lo chiarisce il portavoce del presidente del Consiglio e capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Rocco Casalino, a proposito de cortocircuito sul vertice sulla manovra. A chi gli domanda se la riunione si terrà al rientro da Palermo: "No, stiamo partendo ora per Palermo. Non penso affatto a questo punto si terrà un vertice".