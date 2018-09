25 settembre 2018- 19:01 Manovra: Casalino, nessuna minaccia mafiosa e tecnici Mef

Roma, 25 set. (AdnKronos) - “Ho informato due giornalisti semplicemente di quella che è la linea del M5S. Per noi il reddito di cittadinanza è una riforma fondamentale. L’Italia ha oltre 1700 miliardi di Pil, stiamo parlando di 10 miliardi. E’ come se un padre di famiglia che guadagna 1700 euro dice non ho 10 euro, 20 euro per le medicine di mio figlio. E’ una cosa inaccettabile". Lo dice Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, a Di Martedì su la7."Una minaccia mafiosa? Come al solito quando riguarda me si esagera un po’. Questi giornalisti li conosco da 5 anni, ci lavoro da 5 anni, si è creato purtroppo anche un rapporto di confidenza, si parla in quel modo lì perché si ha una confidenza, perché si immagina che quella conversazione resti privata”.