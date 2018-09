25 settembre 2018- 19:06 Manovra: Casalino, 'soldi non ci sono' non è una risposta

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Anche tutta questa bufera… Ma sono così intoccabili i burocrati? Sicuramente ci sono uomini di Stato che fanno molto bene il loro lavoro. Lo fanno tutti? E’ una domanda…”. Lo dice Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, a Di Martedì su la7. Per Casalino, al Mef “non devono dormire la notte perché devono essere preoccupati del fatto che ci sono degli italiani che vivono al di sotto di 780 euro e che non hanno i soldi per mangiare"."E quindi la risposta non può essere non ci sono i soldi. Non devono dormire la notte e guardare ogni singola voce di bilancio per trovare quelle risorse che servono ai più deboli. I partiti del passato si intromettevano per difendere il sistema, non per difendere i cittadini, quindi era un meccanismo diverso insomma. Qui c’è proprio un altro obiettivo".