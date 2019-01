7 gennaio 2019- 13:13 Manovra: Casellati,'sostegno fiscale ed economico a volontariato onore Italia'

Reggio Emilia, 7 gen. (AdnKronos) - Non devono "esserci disuguaglianze" e va "aiutato e sostenuto chi resta indietro. Così come vanno difese e supportate le fragilità: penso alle donne vittime di violenza, ai disabili, agli anziani, all'infanzia. Una sfida che può essere vinta solo grazie all'impegno dei tanti volontari che ogni giorno fanno onore all'intero Paese". Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo a Reggio Emilia alla cerimonia per il 222/mo anniversario del Tricolore. "Un impegno -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- che deve trovare attenzione da parte delle Istituzioni, anche sotto il profilo fiscale ed economico".