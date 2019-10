20 ottobre 2019- 16:31 Manovra: Castaldo, 'piena fiducia in Conte serve dialogo sereno e costruttivo' (2)

(Adnkronos) - "Tutte queste polemiche, anche un po' superflue, mettono in ombra tre grandissimi e fondamentali passi in avanti che la manovra contiene", ha sottolineato Castaldo. Parlando ai microfoni di Sky Castaldo ha spiegato che si parla "in primis, di una visione di futuro legata alla transizione energetica e al modello di sviluppo sostenibile: 11,5 miliardi di euro in tre anni che arriveranno a 50 nei prossimi 15 anni. Secondo, per la prima volta dopo tante dichiarazioni si tocca il cuneo fiscale, si tagliano tre miliardi per arrivare a 5 a regime nel 2021. Quindi, finalmente si dà una risposta concreta ai nostri lavoratori dipendenti, a chi aveva più bisogno di avere un reddito maggiore per poter guardare con serenità alla fine del mese. La terza cosa è l'intervento per le famiglie con la creazione dell'assegno unico familiare con mezzo miliardo di euro in più", ha concluso.