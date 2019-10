29 ottobre 2019- 20:12 Manovra: Castelli, 'a lavoro per risorse, confermeremo flat tax a 65 mila euro'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Siamo a lavoro per individuare i 100 milioni necessari per confermare il regime agevolato per le partite iva fino a 65.000 euro, eliminando tutti i vincoli. La maggioranza ha condiviso questa sollecitazione del MoVimento 5 Stelle".Così il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.