3 dicembre 2018- 18:31 Manovra: Castelli, Calenda mente, soldi per pensioni cittadinanza ci sono

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Ormai chi si oppone al governo del cambiamento si sta dedicando soltanto a gettare fango sulla manovra del popolo, diffondendo paura e falsità. E' il caso dell'ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda". Lo scrive il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, in un post su Facebook. "Pur di attaccare il governo, Calenda inventa una sua proposta di pensione di cittadinanza che non ha nulla a che vedere con la realtà". "Il reddito e le pensioni di cittadinanza sono indirizzati alle situazioni di difficoltà economica e non vengono erogati sulla base del reddito dichiarato dalle singole persone, bensì sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che serve a valutare la situazione economica delle famiglie e riguarda l'intero nucleo familiare di appartenenza.