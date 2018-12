3 dicembre 2018- 18:31 Manovra: Castelli, Calenda mente, soldi per pensioni cittadinanza ci sono (2)

(AdnKronos) - Inoltre, si legge nel post di Castelli: "La platea di pensionati che possono beneficiare della pensione di cittadinanza è composta da circa 500 mila persone e integrare queste pensioni fino a 780 euro al mese costa circa 1 miliardo di euro a regime. I soldi ci sono: per il reddito e le pensioni di cittadinanza il Governo ha stanziato ben 9 miliardi di euro all’anno. In più, chi ha diritto a ricevere la pensione di cittadinanza beneficia di un’integrazione fino a 780 euro al mese a prescindere dal fatto che abbia una casa di proprietà o viva in affitto". "L’unico obiettivo di Calenda e soci è cercare di convincere gli italiani che il cambiamento non sia possibile, perché ci costerebbe troppo. Il MoVimento 5 Stelle invece taglia gli sprechi e le pensioni d’oro che il partito di Calenda non ha mai toccato e non lascia nessuno al di sotto della soglia di povertà: giovani e anziani, al Nord come al Sud. Abbiamo dimostrato che tutto questo si può fare e non arretriamo di un millimetro, perché abbiamo promesso agli italiani il cambiamento e lo stiamo realizzando".