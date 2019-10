16 ottobre 2019- 18:27 **Manovra: Catalfo, 'soddisfatta, presto incontri con parti sociali per percorso condiviso'**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "C’è un investimento di 3 miliardi sul cuneo fiscale, la riconferma di Quota 100, dell’Ape sociale e dell’Opzione donna: questo in una visione futura di riforma del sistema pensionistico che sia equa e consenta una flessibilità in uscita del lavoratore". Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo commentando le novità della manovra, a margine del tavolo sul caporalato che è in corso. "Stabiliremo presto, subito dopo la legge di Stabilità, - ha aggiunto - degli incontri con le parti sociali in modo da effettuare un percorso condiviso". Il ministro si è quindi dichiarata soddisfatta per i risultati raggiunti. "La cosa più importante era neutralizzare l’aumento dell’Iva e investire sul cuneo e quindi sui lavoratori: per il momento sono soddisfatta", ha concluso.