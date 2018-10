16 ottobre 2018- 11:54 Manovra: Cdm, 15 mld in 3 anni per rilanciare investimenti pubblici

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "Si stanziano 15 miliardi aggiuntivi nei prossimi 3 anni per rilanciare gli investimenti pubblici, soprattutto nell’ambito infrastrutturale, dell’adeguamento antisismico, dell’efficientamento energetico, dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie". E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi dopo che ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021. Inoltre, si legge, "si crea una task force per valutare, monitorare e attivare rapidamente i progetti d’investimento".