27 settembre 2018- 14:14 Manovra: Cdm convocato alle 20, in odg Nota Def

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna alle ore 20 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno, oltre alla Nota di aggiornamento del Def, il comunicato di Palazzo Chigi indica i seguenti provvedimenti: Decreto legislativo sull'Attuazione della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (esame preliminare); Disegno di legge sulle Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni (esame definitivo).E ancora: decreto legislativo sulla riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (esame definitivo); decreto legislativo sulla disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (esame definitivo); decreto legislativo sulla disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (esame definitivo).All'odg figurano infine il decreto legislativo sulle disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (esame definitivo); decreto legislativo sulla Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (esame definitivo); leggi regionali; varie ed eventuali.