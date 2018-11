2 novembre 2018- 09:49 Manovra: Centinaio, terra gratis con terzo figlio occasione per famiglie

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - “L’Italia è il Paese europeo con più giovani in agricoltura e allo stesso tempo quello dove si fanno meno figli. In questi mesi abbiamo lanciato la vendita di 7.700 ettari di terreni inutilizzati e contemporaneamente dato il via libera al contributo di 70 milioni di euro per i giovani che avviano un’attività in questo settore". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, oggi a Mattino Cinque."Una risposta importante - sottolinea Centinaio - sotto il profilo economico per favorire il ricambio generazionale. Ma non ci siamo fermati e abbiamo avanzato anche questa proposta di dare terra gratis alle famiglie che fanno il terzo figlio. Un terreno che, bisogna precisare, può anche essere dato dalle famiglie interessate ad aziende agricole guidate da giovani. In pratica la famiglia potrebbe decidere di non usufruire direttamente della terra ma entrare in società con una impresa di giovani e beneficiare del guadagno"."Non è una iniziativa bucolica - afferma il ministro - quindi né un provvedimento di mussoliniana memoria come ha detto qualcuno. Per le famiglie può essere un modo per fare business. Pensate ad esempio a quanti agriturismi sono nati negli ultimi anni. Diamo risposte al comparto agricolo e a quello turistico”.