5 dicembre 2018- 18:14 Manovra: Cgil, lavorare fino al parto non sostiene maternità e lavoratrici

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "La maternità non si sostiene facendo scomparire l’obbligo di astensione dal lavoro prima della nascita, così non si garantisce la libertà alle lavoratrici, né tantomeno si tutela la salute della gestante e quella del nascituro. Per queste ragioni l'emendamento alla manovra della Lega dedicato alle politiche della famiglia, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, va immediatamente modificato". Ad affermarlo in una nota è Loredana Taddei, responsabile Politiche di genere della Cgil nazionale."Quanto proposto - incalza la dirigente sindacale - mina la libertà delle donne, soprattutto di quelle più precarie e meno tutelate, che in Italia, purtroppo, sono sempre più numerose e rischierebbero così di trovarsi di fronte a veri e propri ricatti del datore di lavoro".Quanto previsto in merito al congedo per le neomamme lavoratrici, conclude Taddei, "è un ulteriore colpo ai diritti delle donne, alle loro tutele, per questo chiediamo che nel passaggio al Senato questa norma venga modificata".