17 gennaio 2019- 21:03 Manovra: chi può accedere al Reddito, Isee inferiore ai 9.360 euro/Scheda

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa; Isee inferiore a 9.360 euro annui; patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30 mila euro annui; patrimonio finanziario non superiore a 6 mila euro che può arrivare fino a 20 mila per le famiglie con persone disabili. Sono questi alcuni dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza che sono stati illustrati oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dai vice premier Luigi di Maio e Matteo Salvini al terme del Cdm che ha approvato il decreto legge. Per il Governo si tratta di "una misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve ad integrare i redditi famigliari" e che ha come obiettivo quello di "migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; aumentare l'occupazione; contrastare la povertà e le disuguaglianze". Questa misura riguarderà circa 5 milioni di persone, cioè riguarderà le persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà assoluta: il 47% dei beneficiari sarà al Centro-Nord e il 53% al Sud e Isole. Sono 255 mila i nuclei famigliari con disabili che riceveranno il reddito di cittadinanza.