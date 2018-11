16 novembre 2018- 11:15 Manovra: Cia, preoccupa incertezza su modalità e regole nuove pensioni (2)

(AdnKronos) - Altre priorità, rileva Anp, "riguardano la modifica del meccanismo d’indicizzazione delle pensioni con un paniere pensato sui reali consumi degli anziani, cioè beni alimentari, trasporti, spese sanitarie e servizi, nonché l’inserimento degli agricoltori tra le categorie di lavoratori impegnati in mansioni usuranti per usufruire dell’anticipo pensionistico senza penalizzazioni". Ad oggi l’unica certezza, come ben sanno i pensionati dell’agricoltura, sottolinea Anp, "è che il trattamento pensionistico minimo è stabilito nella misura di 507 euro in un contesto nel quale la crisi economica ha prodotto disagi enormi, aumentando le diseguaglianze sociali e la povertà. Sono oltre 5 milioni le persone in condizioni di povertà assoluta e più di 9 milioni quelle in povertà relativa, che non sono in grado di soddisfare le più elementari esigenze di vita, dall’alimentazione adeguata alle cure mediche essenziali". È urgente, conclude l’Anp-Cia, "che i provvedimenti attuativi delle misure contenute nella manovra di bilancio siano definiti con chiarezza, per ridare certezze ai tanti anziani, valorizzandone il ruolo che, nel corso degli anni, hanno ricoperto in termini di crescita e tenuta sociale del Paese".