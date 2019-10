10 ottobre 2019- 18:33 Manovra: Cna, 'bene Patuanelli che annuncia superamento sconto in fattura'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Cna esprime "pieno sostegno" alle affermazioni del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sulla necessità di rivedere il meccanismo dell’Ecobonus che ha "causato problemi alle Pmi". Cna, si legge in una nota, "apprezza la volontà espressa dal ministro di avviare un percorso insieme alle associazioni di categoria per trovare la soluzione migliore". Cna, si legge ancora, "ha indicato da subito che le norme contenute nel Decreto Crescita con l’introduzione dello sconto in fattura sono fortemente penalizzanti per gli artigiani e le piccole imprese e hanno prodotto, di fatto, il blocco di un mercato importante per l’economia del Paese. Il ministro Patuanelli ha dichiarato che c’è l’esigenza di superare la norma. Cna è disponibile ad avviare un immediato confronto", conclude la Cna.