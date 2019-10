20 ottobre 2019- 15:43 Manovra: Codacons, da plastic tax e taglio benefici gasolio +165 euro a famiglia in 20-21 (2)

(Adnkronos) - Analizzando le entrate garantite da tali provvedimenti ecologisti, pari a 1,8 miliardi di euro nel 2020 e 2,5 miliardi nel 2021, su ogni famiglia italiana si profila una stangata pari a 165 euro solo nel biennio in questione, qualora il Governo non corra ai ripari per tutelare le tasche dei cittadini."Chiediamo all’esecutivo di inserire in Manovra misure che evitino il trasferimento di tali costi sui consumatori finali, perché il rischio è che siano gli italiani a pagare il conto della svolta “verde” del Governo, con un impatto per le famiglie che avrebbe ripercussioni negative sui consumi già in evidente crisi", conclude il presidente Carlo Rienzi.