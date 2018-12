28 dicembre 2018- 15:55 Manovra: Coldiretti, positivi risultati, mancano stanziamenti per giovani e calamità (2)

(AdnKronos) - Da segnalare, precisa Coldiretti, "è anche la proroga del cosiddetto 'bonus verde' che prevede la detrazione del 19% per le spese di investimento in verde (dalla realizzazione di giardini e impianti di irrigazioni alla sistemazione delle aree scoperte degli edifici privati). E’ stata anche ottenuta - continua la Coldiretti - la riduzione dell’accisa sulla birra da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato, e la previsione per i birrifici artigianali di minore dimensione (produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri) di poter considerare accertato il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni, nonché riduzione del 40 per cento dell’aliquota dell'accisa ordinaria. Un settore in crescita quello delle birre artigianali che oltre a contribuire all’economia, assicura – precisa la Coldiretti - anche una forte spinta all’occupazione soprattutto tra gli under 35 spesso grazie ad un legame diretto con l'attività agricola di produzione dei cereali utilizzati nella preparazione della birra". Un altro importante risultato, rileva Coldiretti, "è la proroga al 1° gennaio del 2020 dell’entrata in vigore del sistema Uniemens, il nuovo sistema di gestione delle deleghe per le aziende agricole con dipendenti che adottano il Dmag che prevede l’invio mensile delle denunce retributive e contributive degli operai agricoli che invece con il Dmag è trimestrale".