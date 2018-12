28 dicembre 2018- 15:55 Manovra: Coldiretti, positivi risultati, mancano stanziamenti per giovani e calamità (3)

(AdnKronos) - Tuttavia, sottolinea Prandini, "ci sono preoccupazioni per la mancata previsione di interventi indispensabili per il sostegno alla competitività delle imprese, all’occupazione e all’ambiente", continua Prandini nel denunciare "l’assenza nella legge di stabilità delle misure necessarie a garantire adeguate risorse al Fondo di Solidarietà Nazionale per far fronte alle pesanti calamità che hanno colpito importanti regioni del Paese a partire dalla Puglia con un drammatico calo della produzione di olio". Ma si registra negativamente anche "la mancata defiscalizzazione dell’Iva in manovra per tutto il comparto zootecnico nelle aree montane al fine di favorire il presidio del territorio e prevenire il dissesto idrogeologico dopo gli ultimi eventi calamitosi. Non è stata prevista poi la proroga degli sgravi contributivi per i nuovi imprenditori agricoli under 40, mettendo a rischio il ricambio generazionale. Una carenza grave che va al più presto superata in un momento in cui l’agricoltura – conclude Prandini - può offrire grandi opportunità per l’occupazione e la crescita economica del Paese".