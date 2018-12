12 dicembre 2018- 13:42 Manovra: Coldiretti Veneto, burocrazia ruba 100 giorni a imprese (2)

(AdnKronos) - "Il peso delle scartoffie nel nostro Paese è molto più elevato rispetto alla media dei Paesi dell’Unione Europea con l’ultima analisi di Eurobarometro della Commissione europea che evidenzia come – sottolinea la Coldiretti - la complessità delle procedure amministrative sia ritenuto un problema nell’attività dell’azienda dall’84% degli imprenditori in Italia, oltre venti punti superiore al 60% della media Ue"."Dobbiamo recuperare competitività in Europa sviluppando processi virtuosi – insiste Salvagno - lo snellimento delle procedure con la semplificazione, il dialogo tra le amministrazioni e l’informatizzazione è - insieme alla trasparenza dell’informazione ai consumatori - il miglior investimento che puo’ fare il Paese per sostenere la crescita. Infine e non ultimo l’obbligo di indicare in etichetta l’origine degli alimenti è il nostro reddito di cittadinanza perché offre la possibilità di fare scelte di acquisto consapevoli e consente ai produttori di difendersi dalla concorrenza sleale di quanto importato dall’estero e spacciato come Made in Italy”.