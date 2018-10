19 ottobre 2018- 15:51 Manovra: Comazzi (Fi), da imprese Nord sonora bocciatura, noi in piazza

Milano, 19 ott. (AdnKronos) - "Il giudizio espresso da Assolombarda e dai ceti produttivi del nord Italia sulle politiche economiche di questo governo è impietoso. Non possiamo permettere che le misure assistenzialiste e il dilettantismo dei 5 Stelle mettano in ginocchio il Paese”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Forza Italia partirà dalla Lombardia per esprimere il suo netto dissenso contro questa manovra scellerata: a partire da sabato prossimo saremo nelle piazze, tra la gente con i nostri gazebo. E’ necessario - conclude - presentare ai cittadini alternative concrete, puntare sugli investimenti e ripartire dalla piccole e grandi imprese: in vista delle elezioni europee, la nostra presenza sul territorio sarà capillare”.