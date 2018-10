24 ottobre 2018- 16:48 Manovra: Comi, scarpa Ciocca? E' scritta con i piedi..

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Capisco che il collega Angelo Ciocca abbia utilizzato una scarpa Made in Italy: perché questa manovra è scritta davvero con i piedi". Lo dice Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo Ppe. "Scritta coi piedi, in quanto fondata sull'assistenzialismo e senza nessuna riduzione delle tasse: non porterà crescita ma solo più indebitamento per i cittadini - aggiunge Comi- io il Made in Italy l'ho difeso a Bruxelles facendolo approvare in Parlamento Europeo in questa legislatura. I risultati si ottengono lavorando e facendo alleanze, non sceneggiate ad uso delle telecamere".