12 dicembre 2018- 15:50 Manovra: Confartigianato Veneto, bene impegno su riduzione tariffe Inail (2)

(AdnKronos) - E, il presidente di Confartigianato Veneto ricorda che oltre al ricalcolo delle tariffe INAIL, tra gli impegni presi dal Ministro Di Maio ieri, diversi incrociano le sollecitazioni avanzate da Confartigianato: l’abolizione del Sistri, l’innalzamento dal 20 al 40% della deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali degli imprenditori, il pagamento dei debiti della Pa verso le imprese, la modifica di alcuni aspetti del Codice degli appalti, la semplificazione degli adempimenti burocratici, la cancellazione delle sanzioni nella fase di applicazione, che scatterà dal primo gennaio, della fatturazione elettronica, facilitazioni per l’accesso al credito, impulso alla realizzazione di infrastrutture.“Ci fa piacere - afferma Bonomo - che la forte mobilitazione delle Parti Sociali, voglio pensare in particolare quella di Confartigianato Nazionale in programma domani a Milano dove almeno 400 veneti diranno Sì, il Veneto c’è, abbia rilanciato in modo così importante la concertazione, che sembrava un po’ accantonata da questo Governo. Gli incontri sono già un fatto positivo. Adesso monitoreremo l’azione di Governo e non lasceremo la presa sino a quando dalle promesse non si passerà a fatti concreti”, conclude.