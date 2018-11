23 novembre 2018- 11:02 Manovra: Confartigianato veneto la boccia, no a partito decrescita irresponsabile (3)

(AdnKronos) - Secondo il presidente degli artigianati veneti "Il Paese ha bisogno di infrastrutture ed opere, specie al Nord. Per andare da Venezia a Milano servono ancora due ore e mezza, contro l’ora tra Milano e Bologna e tra Roma e Napoli. L’Italia ha bisogno di interventi straordinari per affrontare il dissesto idrogeologico. Ha bisogno di impresa, di cui si parla sempre meno, di reale e autentico lavoro e non di sussidi per la lotta alla povertà che, secondo il vice premier Di Maio, si debellerebbe. Dalle nostre parti, dove centinaia di migliaia di persone sono emigrate per non rimanere senza lavoro, e altrettanto hanno fatto nelle Regioni del sud, il lavoro si crea con l’impresa, con il lavoro autonomo, con l’autoimprenditorialità". "A questo partito della decrescita irresponsabile gli artigiani veneti dicono no e si mobiliteranno, a Milano, il prossimo 13 dicembre, assieme ai colleghi friulani, lombardi, piemontesi e di tutte le Regioni d’Italia sotto l’egida di Confartigianato. Una posizione netta, un avviso ai governanti ed un invito a non scherzare con il destino delle nostre imprese e quindi famiglie", conclude.