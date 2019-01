18 gennaio 2019- 16:47 Manovra: ConfartVeneto, rischia di minare le regole del gioco

Venezia, 18 gen. (AdnKronos) - "Provvedimenti di questo tipo rischiano di minare le regole del gioco e danno il colpo di grazia alla spinta imprenditoriale già fortemente in calo tra i giovani". Così il presidente di Confartigianato Veneto, Agostino Bonomo commenta all'Adnkronos il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri."Disincentivare l’iniziativa imprenditoriale significa ridurre la cilindrata del ‘motore’ dell’economia. Con l’ipotizzata uscita volontaria di occupati dal mercato del lavoro aumenterebbero anche le cessazioni di impresa, mentre il trasferimento del reddito di cittadinanza disincentiverebbe l’avvio di nuove attività produttive. Va valutato infine che, a parità di deficit del bilancio pubblico, la maggiore spesa corrente del reddito di cittadinanza riduce le risorse disponibili per la spesa per investimenti, la quale ha un elevato moltiplicatore sul PIL e garantisce una maggiore crescita", avverte Bonomo."Più che il reddito di cittadinanza noi vorremmo una buona cittadinanza del reddito!", conclude.