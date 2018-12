31 dicembre 2018- 13:01 Manovra: Confcommercio Sicilia, Finanziaria di speranza per il Paese (2)

(AdnKronos) - Un giudizio positivo che, però, è anche uno sprone a un maggiore impegno. "Ribadiamo la necessita di fare di più e meglio - sottolinea Picarella -, ma visto il perdurare della crisi economica riteniamo di potere essere soddisfatti di questa prima vera azione di governo. Un Governo legittimato dal voto popolare e democratico che ha promesso in campagna elettorale quello che sta provando a realizzare, con piccoli passi ma con determinazione". L'auspicio per il nuovo anno? "Un 2019 che deve necessariamente far sperare il sistema Italia e consolidarlo con credibilità e trasparenza".