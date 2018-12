31 dicembre 2018- 17:01 Manovra: Confesercenti, bene ok ma correzioni da fare e scacciare incertezze (2)

(AdnKronos) - I due principali interventi, Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, osserva Confesercenti, "sono misure che attengono innanzitutto alla sfera dell’equità sociale, e che nell’immediato avranno effetti limitati sulla crescita, e quasi assenti del tutto nel caso delle modifiche alla Fornero. E difficilmente dal Reddito deriverà un traino sulla dinamica di fondo dei consumi, come non è accaduto per il Rei e la Social card, che lo hanno anticipato nell’impostazione. Il tutto in un quadro di estrema incertezza: oltre alle clausole di salvaguardia, preoccupa anche lo sblocco dei tributi locali, che potrebbe portare ad un’ondata di stangate che indebolirebbe ancora di più la domanda interna".Bene, invece, sottolinea Confesercenti, "la maggior parte delle misure mirate a sostenere le attività delle Pmi. La web tax è deludente, mentre sono apprezzabili sia l’estensione della deducibilità IMU per le imprese che la flat tax, che porterà innegabili vantaggi alle attività più piccole. Ci appare condivisibile e importante, per l’informazione e la cultura, la scelta del credito d’imposta per le edicole. Si è aperto uno spiraglio anche sul fronte della Direttiva Servizi: il commercio su aree pubbliche e le edicole di giornali sono fuori dalla direttiva, dopo dieci anni di caos. Positivo anche il giudizio per la proroga per gli stabilimenti balneari, anche se sarebbe opportuno arrivare all’esclusione anche di questo settore. Ma anche in questo caso, rimane troppa incertezza sui passi successivi". Per Confesercenti, "è invece necessario gestire efficacemente il dopo Bolkestein, evitando caos burocratici. Urge poi una soluzione al caso Ncc: il noleggio con conducente non può essere trattato come settore economico di serie B. E anche la cedolare secca per le attività commerciali va ripensata: se non viene sottoposta a canone concordato, il vantaggio andrà tutto al proprietario senza portare risparmi alle imprese".