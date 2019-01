18 gennaio 2019- 18:02 Manovra: Confindustria Vicenza, reddito cittadinanza misura assistenziale (2)

(AdnKronos) - "Inoltre, vediamo segnali di estrema debolezza sul fronte delle politiche attive, sia sul lato della formazione, tema quasi dimenticato, sia su quello degli sgravi, come può essere la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro”, sottolinea ancora.“Infine - conclude il Presidente di Confindustria Vicenza -, le due misure insieme ci preoccupano per quanto riguarda la tenuta dei conti. Il timore è che siano strumenti che non sappiamo se siamo in grado di permetterci. E pensare alle clausole di salvaguardia contenute nella Legge di Bilancio, fa davvero paura; tanto più che è di queste ore l’allarme di Bankitalia che rivede al ribasso al +0,6% la crescita per il 2019, ben al di sotto del +1% presupposto dalla Manovra”.