10 dicembre 2018- 13:42 Manovra: Confsal, orgoglio e soddisfazione per presenza a P. Chigi

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Soddisfazione e orgoglio" per la presenza della Confsal, oggi, al tavolo di Palazzo Chigi sulla manovra. A esprimerli è segretario generale della Fismic Confsal, Roberto di Maulo in una nota. "Oggi, la Confsal è stata convocata del Presidente del Consiglio Conte per portare il proprio contributo di idee e di modifiche alla manovra finanziaria insieme alla Cgil, Cisl, Uil e Ugl", dice Di Maulo. “Questo - dichiara il sindacalista - è per la Fismic Confsal motivo di soddisfazione e orgoglio che rende ancora più anacronistica la stupida discriminazione che continua ad essere operata nei nostri confronti da parte di Federmeccanica e Assistal. E' ancora più motivo di orgoglio che nella delegazione ristretta della confederazione faccia parte un esponente della Fismic Confsal, Rosalba La Fauci che da mesi presta la propria opera presso la Confsal”.