25 settembre 2018- 16:18 Manovra: contatti telefonici continui, si cerca quadra su deficit/Pil

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Nessun vertice sulla manovra in programma, ma sono ore di contatti telefonici febbrili e continui ai vertici del governo per trovare la quadra sui conti, mentre si avvicina a grandi falcate la data di giovedì 27, giorno ultimo per varare la Nota di aggiornamento del Def. Il vertice di ieri, che si è chiuso in serata con un nulla di fatto, ha visto i due alleati di governo compatti nel chiedere al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, di allentare i cordoni della borsa. I toni del confronto, raccontano, sarebbero stati a tratti molto duri, con Lega e M5S decisi ad ottenere uno sforamento del tetto del 2% del deficit per realizzare i punti cardine del contratto di governo.Ma, benché si racconti di una parziale apertura del responsabile del Tesoro, non si è arrivati ancora a sciogliere il nodo principale delle coperture per realizzare i 4 punti che più stanno a cuore dei due partiti di maggioranza, ovvero restyling della Legge Fornero con l'introduzione della quota 100, flat tax al 15% per le partite Iva, introduzione del reddito di cittadinanza e le misure di 'pace fiscale' per risolvere una serie di contenziosi col fisco. Per questo -in attesa che il premier Giuseppe Conte rientri da New York, dove ha ridotto il tempo di permanenza per superare lo scoglio manovra- vanno avanti i contatti per centrare l'obiettivo e spostare in avanti l'asticella dell'1,6% fissata dal Tesoro.