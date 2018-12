19 dicembre 2018- 20:15 Manovra: Conte, 20,7 mld investimenti nei prossimi 3 anni

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Nel prossimo triennio l'ammontare degli investimento è circa 20 miliardi e 700 milioni. Una somma considerevole. E poi abbiamo ottenuto flessibilità per opere di messa in sicurezza del nostro territorio. A questo proposito investiremo 3 miliardi e 200 milioni circa per il prossimo anno prendendoli dalla flessibità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Tg1.