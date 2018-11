29 novembre 2018- 16:32 Manovra: Conte, 2,2? Non parlo di decimali

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Non parlo di decimali, mi darete atto che sono coerente, non ho mai parlato di decimali e continuo a non farlo oggi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Buenos Aires per il G20 a proposito della manovra e del fatto che Matteo Salvini abbia parlato del 2,2% di deficit/pil. "Il 2,2? Ma Salvini ha fatto anche il 2,6... scherzi a parte, negli ultimi mesi non ho mai parlato di decimali e continuerò a farlo".