22 ottobre 2018- 12:58 Manovra: Conte, 2,4% deficit tetto massimo, disposti a valutare contenimento

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Il 2.4% nel rapporto deficit/Pil "per noi è il tetto massimo", calcolato "per giunta su valutazione molto prudenziali. E' scritto anche nella lettera" inviata oggi ai commissari Ue: "noi ci siamo impegnati solennemente per rispettarlo. Anzi, nella proiezione triennale" il rapporto deficit/Pil scende, ma, nelle peggiori condizioni possibili, "siamo anche disponibili a valutare un contenimento nel corso di attuazione della manovra". Lo dice il premier Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera.