27 dicembre 2018- 15:38 Manovra: Conte, a gennaio intervento su norma Ires, va calibrata meglio

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - Dopo Luigi Di Maio, anche il premier Giuseppe Conte interviene sulla polemica sulle disposizioni contenute nella manovra economica che penalizzano il volontariato, ovvero la misura sull'Ires. "Le iniziative di solidarietà degli enti non profit - scrive su Facebook il presidente del Consiglio - anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un’efficace politica di inclusione sociale e di effettiva promozione della persona. Il governo ha ben presente tutto questo e al Terzo settore sin dall’inizio ha dedicato grande attenzione. Per questo in merito alla norma sull’Ires formulata nella legge di Bilancio attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, provvederemo quanto prima, a gennaio, a intervenire per riformulare e calibrare meglio la relativa disciplina fiscale".