30 novembre 2018- 19:47 **Manovra: Conte a Moscovici, nostre azioni sono credibili**

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - "Le nostre azioni sono credibili. Stiamo lavorando in queste ore per trovare un compromesso". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del G20 a Buenos Aires, rispondendo a una richiesta di commento sulle parole di Pierre Moscovici circa la necessità di una 'riduzione del deficit concepita in modo credibile' da parte dell'Italia.