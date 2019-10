7 ottobre 2019- 13:55 Manovra: Conte a sindacati, non sarà autoreferenziale, al vostro fianco

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Non vogliamo realizzare la manovra in maniera autoreferenziale: dobbiamo lavorare fianco a fianco per costruire un’Italia più equa, più verde, più inclusiva e che riattivi il motore della crescita economica e dello sviluppo sociale". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte incontrando i sindacati Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi.