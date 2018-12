10 dicembre 2018- 13:56 Manovra: Conte a sindacati, vedrò altre sigle oggi assenti a tavolo

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Il presidente Giuseppe Conte, oggi al tavolo per discutere con i sindacati della manovra, nel ribadire che l'interlocuzione avverrà da ora in poi periodicamente, ha annunciato che incontrerà anche le altre sigle sindacali che non sono state convocate oggi, "per avere un quadro il più possibile completo", riferiscono fonti di Palazzo Chigi.