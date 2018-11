15 novembre 2018- 12:47 Manovra: Conte, all'orizzonte nessuna correzione (2)

(AdnKronos) - "Abbiamo deciso, con una voce sola nel governo, di avviare questo dialogo" con l'Europa "in modo costruttivo, franco, sereno - dice il presidente del Consiglio - siamo convinti della nostra manovra economica, abbiamo fatto delle importanti correzioni -mantenendo i saldi finali- nella risposta a Bruxelles negli interessi dell'Italia e degli italiani. Abbiamo incrementato il piano dismissioni fino all'1%, riqualificato la spesa per gli investimenti alla luce del maltempo" che ha colpito il Paese. "Noi lavoriamo per l'Italia, se ci sarà necessità di fare qualche altro intervento per tutelare gli interessi degli italiani siamo disponibili. Ma la manovra è quella", mette in chiaro Conte.