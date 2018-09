23 settembre 2018- 10:45 Manovra: Conte, andiamo avanti, sterili polemiche non aiutano

Roma, 23 set. (AdnKronos) - A San Giovanni Rotondo, dove ha tratto "tanta energia, anche morale, per proseguire nelle attività di governo che stiamo portando avanti", il premier Giuseppe Conte, incalzato dalle domande dei cronisti, invita ad andare "oltre sterili polemiche che di certo non aiutano. Invece siamo tutti concentrati -i ministri, i responsabili politici, le strutture tecniche- per varare questa manovra". Una manovra, sottolinea il presidente del Consiglio, che "vogliamo fare negli interessi dei cittadini".