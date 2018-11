13 novembre 2018- 19:24 Manovra: Conte arrivato a Palazzo Chigi

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Palazzo Chigi, di rientro dalla conferenza sulla Libia a Palermo. Nella sede del governo, dove dovrebbe a breve iniziare un vertice prima del Cdm in programma alle 20, è presente anche il vicepremier Luigi Di Maio, e tra poco dovrebbe giungere anche l'altro vice, Matteo Salvini.Scadono oggi i termini per rispondere ai rilievi della Commissione europea sulla manovra economica: Roma deve inviare una lettera a Bruxelles per chiarire le stime previste dal governo. La stesura del testo dovrebbe avvenire nel corso di un Consiglio dei ministri convocato per l’occasione. A dispetto dei rumors circolati nelle ultime ore, a quanto si apprende non sarà invece sul tavolo la nomina del presidente della Consob, poltrona vacante dal 13 settembre scorso, a seguito delle dimissioni dell'ex presidente Marcello Nava.