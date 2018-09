20 settembre 2018- 16:25 Manovra: Conte, aumento Iva non è contemplato

Roma, 20 set. (AdnKronos) - L'ipotesi di un aumento dell'Iva? "Non abbiamo mai contemplato l'ipotesi di aggravare le posizioni dei contribuenti, dei cittadini, quindi rimodulare gli oneri economici in termini così significativi. Non è di attualità". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Salisburgo per la riunione informale dei Capi di Stato e di governo dell’Ue.