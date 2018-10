22 ottobre 2018- 13:42 Manovra: Conte, ben meditata, cambiarla vorrebbe dire che è azzardata

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "Se io oggi di fronte alla lettera dei commissari europei le dicessi 'sì abbiamo sbagliato', vorrebbe dire che la manovra è azzardata e imprudente. Non è così". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti alla stampa estera."C'e stata fibrillazione per la manovra - osserva - ma mi sembra che è stata ben meditata e pensata, fatta guardando ai fondamenti delle teorie economiche più accreditate. In periodi di recessione bisogna cercare" di "invertire il trend". In tal caso, "a beneficiarne non è solo l'Italia ma anche gli altri partner europei""Perché è importante sedersi a un tavolo? Il dialogo è importante, sediamoci attorno a un tavolo, sentiamo le ragioni dei commissari e poi valuteremo".