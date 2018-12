5 dicembre 2018- 20:16 Manovra: Conte, Boccia? Ringrazio per consigli ma ho idee chiare

Roma, 5 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Tutto il governo sta lavorando a realizzare le riforme. Per il resto ci possono essere delle battute, battute che non ci distraggono dal lavoro che stiamo facendo: noi andiamo avanti... anche nell'interesse delle imprese del paese". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista all'Adnkronos, risponde sul botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e il mondo delle imprese.Quanto alle parole che il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha riservato allo stesso Conte, "con tutto il rispetto, sono io che conduco il negoziato. Ringrazio Boccia per i suggerimenti, ma credo di avere le idee chiare".