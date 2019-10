26 ottobre 2019- 13:27 Manovra: Conte, 'c'è progetto per Paese, siamo molto ambiziosi e coraggiosi'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Quando consideriamo la manovra, dobbiamo mettere in conto che noi abbiamo messo sul tavolo 23 miliardi per l'Iva. Nel corso dei nostri incontri con i vari ministri abbiamo laboriosamente e pazientemente lavorato per pian piano risolvere questo problema e poi per delinare una prospettiva di crescita per questo Paese. Noi siamo molto ambiziosi e non ci manca il coraggio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ad Ancona all'assemblea della Cna.