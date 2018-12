5 dicembre 2018- 19:47 Manovra: Conte, cedere asset? Gioielli famiglia ce li teniamo stretti

Roma, 5 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "I gioielli di famiglia noi ce li teniamo stretti". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte, riguardo all'ipotesi di cessione di asset fondamentali in mano al Tesoro per evitare la procedura d'infrazione della Ue.