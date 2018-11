24 novembre 2018- 12:25 **Manovra: Conte, con Ue dialogo deve mantenersi aperto**

Roma, (AdnKronos) - "Con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker negozieremo ad oltranza nella misura in cui siamo disponibili ad un dialogo costruttivo. Quando uso le parole non le uso a vanvera. Quindi noi siamo convinti che nell'interesse dell'Italia e dell'Ue questa negoziazione, questo dialogo debba mantenersi aperto". Così a margine del Forum Med il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del vertice di questa sera a Bruxelles.