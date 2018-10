4 ottobre 2018- 08:31 Manovra: Conte, con Ue niente scontri, confronto coraggioso

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Nel 2020 porteremo il rapporto deficit/Pil al 2,1% e nel 2021 scenderemo all'1,8%; avremo un miglioramento del rapporto debito/Pil che ora veleggia sopra il 130% e nel 2020 si attesterà al 126,5%". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non arretra da queste cifre e in un colloquio con la Stampa dice che con l'Europa "intendiamo confrontarci in modo serio, razionale e coraggioso". Il premier conferma che "dal primo marzo partiremo con il reddito di cittadinanza". E ai genovesi assicura: "Faremo di tutto per consegnargli il ponte entro la fine del 2019". Alle critiche in Ue sulla manovra, Conte replica che "se vantaggiosa per gli italiani sarà vantaggiosa anche per l'Europa. Non vedo contrapposizioni. La verità è che questa riforma consentirà al nostro Paese di recuperare un tasso di crescita significativo e di realizzare uno sviluppo sociale nel segno dell'equità".