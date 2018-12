1 dicembre 2018- 21:13 Manovra: Conte, con Ue su stessa barca per arrivare a terra ferma(2)

(AdnKronos) - Una procedura di infrazione, ha spiegato Conte, non conviene nè all'Italia nè all'Europa, "perchè l'Italia non si pone contro l'Europa", ma "è parte integrante di un ordinamento europeo di cui siamo un Paese fondatore. Allo stesso modo non conviene all'Unione europea che non è altro dall'Italia".